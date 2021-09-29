Стало известно, кто в Украине чаще всего умирает от COVID-19
Более 98% умерших от COVID-19 украинцев в возрасте старше 60 лет - не вакцинированные, а 97% госпитализированных с коронавирусной инфекцией среди этой возрастной группы не прошли полный курс вакцинации.
Об этом свидетельствуют данные Единой системы здравоохранения с 26 июня по 26 сентября 2021 года, говорится на сайте Минздрава.
Сколько пожилых украинцев вакцинированы от COVID-19?
Как говорит главный санитарный врач Игорь Кузин, на сегодняшний день лишь 20% украинцев в возрасте 60+ вакцинированы от COVID-19 по крайней мере первой дозой, а полностью вакцинированных - 16,6%.
"Доступ к вакцине уже есть в наиболее отдаленных уголках Украины, а мобильная бригада может приехать к тем, кто не может самостоятельно передвигаться. Самое важное - желание украинцев защититься от опасного вируса", - отметил он.
Эксперты отмечают, что именно люди пожилого возраста являются приоритетной категорией, ведь они имеют более высокий риск тяжелого течения COVID-19, госпитализации и смерти.
По состоянию на 28 сентября 2021 года, 82% умерших от COVID-19 за весь период в Украине - люди в возрасте от 60 лет.
Кто должен вакцинироваться как можно быстрее
Самым частым опасением среди этой возрастной группы является то, что пожилые люди имеют сопутствующие заболевания.
Однако именно люди с хроническими заболеваниями (бронхиальная астма, диабет, гипертония, онкологические заболевания и прочие) должны вакцинироваться как можно быстрее, ведь они имеют высокий риск умереть.
Противопоказаниями к вакцинации являются лишь:
- тяжелая аллергическая реакция на предыдущую дозу вакцины
- гиперчувствительность к одному из компонентов вакцины
- температура тела выше 38,5.
Добавим, что ВОЗ рекомендует вакцинироваться от COVID-19, даже тем, кто уже переболел. Иммунитет после перенесенной болезни зависит от особенностей организма каждого отдельного человека, и неизвестно, сколько времени естественный иммунитет будет защищать человека.
Напомним, на днях врач рассказала, как не перепутать грипп и коронавирус.