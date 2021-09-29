В Україні прогнозують збільшення хворих COVID-19 до 10 тисяч на день: названа дата

В Україні очікують сплеск захворювань коронавірусом. Передбачається, що в жовтневий день буде близько 10 тисяч нових заражень.

Про це переда ють у прес-службі МОЗ.

"Поточна хвиля коронавірусної хвороби в Україні продовжить зростати. Наразі кількість нових хворих, госпіталізацій, зайнятих ліжок з киснем та летальних випадків вдвічі перевищує минулорічні показники за аналогічний період. Високим залишається число госпіталізованих дітей та осіб у віці від 18 до 34 років", - повідомили в МОЗ.

У НАН України вважають, що ситуація з кожним днем буде погіршуватися. Прогноз виглядає наступним чином:

29 вересня - 5 жовтня: кількість нових випадків кожен складе 8100 - 8326 осіб.

6-12 жовтня: 10 002 - 11 599 людина.

На сьогодні під ударом коронавірусу знаходиться Чернівецька область. Там вже кількість ліжок у лікарнях зрівнялася з піком захворюваності 2020 року. Непроста ситуація зараз також у Харківській та Луганській областях.

Нагадаємо, що за минулу добу, в Україні підтвердили 9666 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Харківській та Дніпропетровській областях.