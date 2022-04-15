В Украине прогнозируют похолодание с мокрым снегом: синоптик назвала дату

Погода в Украине в ближайшее время несет собой похолодание и даже мокрый снег.
Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.
16 апреля теплая погода побудет на Востоке, Юге, в большинстве центральных областях – ожидается +13+19 градусов. А вот в западных, северных областях и Винницкой области начнется похолодание, температура воздуха составит +6+10 градусов.
"Усилится ветер, направление – преимущественно северное, более интенсивным ветер будет на Западе и Востоке Украины", - предупредила синоптик.
Дожди в субботу предполагаются в западных, северных областях, местами в центральной части и в Харьковской и Одесской областях.
В восточных областях и южной части будет преобладать завтра сухая погода.
Завтра увеличится облачность, возможен дождь, температура воздуха уже опустится до +9, +10 градусов.
В воскресенье понедельник в Украине похолодание усилится, есть вероятность мокрого снега. Только в восточной части теплая погода сохранится.
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