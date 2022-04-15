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В Украине прогнозируют похолодание с мокрым снегом: синоптик назвала дату

Погода в Украине будет меняться (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Погода в Украине в ближайшее время несет собой похолодание и даже мокрый снег.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.

Какая погода будет 16 апреля

16 апреля теплая погода побудет на Востоке, Юге, в большинстве центральных областях – ожидается +13+19 градусов. А вот в западных, северных областях и Винницкой области начнется похолодание, температура воздуха составит +6+10 градусов.

"Усилится ветер, направление – преимущественно северное, более интенсивным ветер будет на Западе и Востоке Украины", - предупредила синоптик.

Где пройдут дожди

Дожди в субботу предполагаются в западных, северных областях, местами в центральной части и в Харьковской и Одесской областях.
В восточных областях и южной части будет преобладать завтра сухая погода.

Погода в Киеве

Завтра увеличится облачность, возможен дождь, температура воздуха уже опустится до +9, +10 градусов.

Когда придет похолодание

В воскресенье понедельник в Украине похолодание усилится, есть вероятность мокрого снега. Только в восточной части теплая погода сохранится.

Как мы ранее писали, синоптики дали детальный прогноз на Пасху.

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Погода в Украине