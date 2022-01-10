В Україні прогнозують подорожчання і дефіцит хліба: чому так відбувається
В Україні дорожчатиме хліб, а також не виключений дефіцит цього продукту. Це пов'язано з величезною ціною на газ для підприємств.
Про це розповів "Фактам" президент ГО "Українська організація захисту споживачів послуг" Олег Тітамир.
Постраждає хлібопекарська галузь
Експерт зазначає, що вже зараз через ціну на газ багато підприємств працюють собі у збиток. Також вплинуло і подорожчання сировини на внутрішньому ринку.
"І тут грає роль, крім космічної ціни на газ, те, що 80% зернових йдуть на експорт, а ціни на сировину, що залишилася для внутрішнього ринку, наближаються до експортних, світових. Вже сьогодні істотне зростання собівартості хлібопекарської продукції призводить до того, що багато підприємств працюють в нуль, а деякі — зі збитковими показниками", - повідомив Тітамир.
Можливий дефіцит хліба
Якщо підприємства піднімуть ціни на свою продукцію, то невелика кількість українців зможе купувати хліб по 40-50 гривень за буханець. Це призведе до скорочення продажів і дефіциту хліба.
"У той же час, багато хлібозаводів не можуть підняти ціни на продукцію, оскільки вони зафіксовані контрактами з рітейлерами. Та й при нинішній купівельній спроможності населення, навряд чи хтось буде купувати хліб за ціною 40-50 грн за буханець, тоді, швидше за все буде, катастрофічне скорочення продажів", - вважає експерт.
За його словами, в цю ситуацію має втрутитися держава.
"Якщо держава терміново не втрутиться в ситуацію, всі ці фактори можуть призвести до перебоїв у виробництві хліба і його дефіциту на прилавках магазинів і супермаркетів, а то і взагалі — до закриття хлібозаводів", - додає Тітамир.
Нагадаємо, що в Україні різко подорожчає вся молочна продукція.