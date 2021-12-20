В Украине продолжается "елкопад": где успели упасть новогодние красавицы

Елка чуть не убила мужчину под Житомиром

Первая новогодняя красотка, которая не выдержала, стала елка в Романове. Она лишила света жителей двух сел и чуть не убила отца 12 детей.

Сначала праздничное дерево при транспортировке оборвало провода и лишило два села света и интернета, а затем сломалось, когда на верхушке находился арборист - многодетный отец. Елка едва не похоронила заживо мужчину.

В Романове новогодняя елка сломалась при установке, и упала вместе с мужчиной-рабочим (фото: tvijromaniv.in.ua)

Ветер в Мариуполе

А вот новогодняя елка в Мариуполе не выдержала сильного ветра в городе и упала на землю. К счастью, никто не пострадал. Отмечается, что все остальные праздничные локации возле Драматического театра продолжают работать: ярмарка, каток и резиденция Святого Николая.

Ветер в Сумской области также не дал людям насладиться видом новогодней елочки. В Лебедине лесная красавица свалилась на землю из-за сильных порывов ветра.

По словам городского головы Лебедина Александра Бакликова, никто не пострадал.

"Сильный ветер. Хотя стояла она на растяжках, но они лопнули, и дерево упало. Не выдержала и основа. Ее вывернуло с корнями. Нынешняя елка имеет высоту 20 метров, она где-то на 5 метров выше обычного", - сказал мэр, пишет 0642.

Отмечается, что частично повредились украшения и гирлянды – с той стороны, на которую упала елка.

В Лебедине упала елка (фото: 0542.ua)

Елкопад в Ровно

Ветер стал причиной падения елки и в Ровенской области. Так, в поселке Квасилов сильный ветер сломал елку, которая была установлена ​​в центре населенного пункта для празднования рождественско-новогодних праздников.

Чуть позже коммунальщикам удалось вернуть елочку на место и она снова засияла огнями.

Под Ровно ветер повалил елку на землю (фото: КП Ровенский трест зеленого хозяйства)

В каком городе самая дорогая елка

В этом году Днепр стал городом-рекордсменом по стоимости украшения елки, обогнав Киев. Тут на украшение города выделили 62 млн гривен.

В столице украшение новогодней красавицы вылилось в 27 млн гривен, правда, только 5 из них - бюджетные. Остальное дали спонсоры.

На третьем место находится Харьков. На украшение города там потратили 10 млн гривен.