ru ua
Сб, 18 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Главная елка Украины зажгла огни: невероятной красоты видео

Новина українською →
Киев, Суббота 18 декабря 2021 19:52
Главная елка Украины зажгла огни: невероятной красоты видео В Киеве зажгли главную елку страны (kyivcity.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

В Киеве в субботу, 18 декабря, на Софийской площади торжественно зажгли праздничные огни на главной елке страны.

Об этом сообщили в КГГА.

Так, в этом году главную елку страны, которая имеет высоту 31 метр, украшают 20 000 игрушек красно-золотого цвета и яркая гирлянда длиной 10 километров в виде большого купола.

На праздничной локации обустроили крупнейший в Европе рождественский вертеп, который будет стоять до 16 января 2022 года.

Также вокруг памятника Богдану Хмельницкому будет работать каток в виде тоннеля, а на Владимирском проезде – ярмарочный городок.

Кроме того, на площади работают детские аттракционы, фотозоны и ярмарка с фудкортом.

Главная елка Украины зажгла огни: невероятной красоты видеоГлавная елка Украины зажгла огни: невероятной красоты видеоВ Киеве зажгли главную елку страны (kyivcity.gov.ua)

Ранее мы сообщали, что в Киеве у посетителей праздничных локаций должны быть документы.

Также мы писали, что в Украине начали продавать новогодние елки.

Читайте РБК-Украина в Google News
елка
LITE
Король завтраков: нутрициолог рассказала, что лучше всего есть по утрам
Король завтраков: нутрициолог рассказала, что лучше всего есть по утрам