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В Украине продлили карантин: до какой даты и что это значит

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Среда 11 августа 2021 13:35
В Украине продлили карантин: до какой даты и что это значит Фото: В Украине продлили карантин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Украине продлили адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации до 1 октября 2021 года. Связано это с увеличением госпитализаций из-за коронавирусной болезни.

Об этом сообщили во время заседания правительства.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что сейчас ситуация под контролем, однако специалистами была замечена негативная тенденция

"Правительство продлит адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации до 1 октября 2021 года", - заявил глава правительства.

Шмыгаль также добавил, что сейчас идет подготовка больниц к вероятной следующей волне COVID, а количество коек с подведенным кислородом сейчас составляет почти 100%.

Какие карантинные ограничения будут продлены

Адаптивный карантин - это усиление ограничений в тех областях, где зафиксировано больше всего инфицированных. Причем решение об этом принимается сначала на уровне местных властей.

Таким образом в Украине продлено действие таких запретов:

  • Пребывание в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без одетых средств индивидуальной защиты, в частности респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.
  • Пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или специальный статус, без удостоверения о взятии на учет бездомного лица, справки об обращении за защитой в Украине.
  • Самовольно оставлять места самоизоляции, обсервации.

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации в той или иной области, ограничения будут усилены в соответствии с правилами адаптивного карантина - перехода на желтый, оранжевый, красный уровни.

Напомним, что по состоянию на 11 августа все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. Однако в Тернопольской области длительное время показатель госпитализаций не в пределах нормы.

Всего в Украине за минувшие сутки выявили 1122 новых случая коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве и Запорожской области.

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