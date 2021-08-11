В Україні продовжили карантин: до якої дати і що це значить
В Україні продовжили адаптивний карантин та режим надзвичайної ситуації до 1 жовтня 2021 року. Пов'язано це зі збільшенням госпіталізацій через коронавірусну хворобу.
Про це повідомили під час засідання уряду.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наразі ситуація під контролем, проте фахівцями були помічено негативну тенденцію
"Уряд продовжить адаптивний карантин та режим надзвичайної ситуації до 1 жовтня 2021 року", - заявив голова уряду.
Шмигаль також додав, що наразі йде підготовка лікарень до ймовірної наступної хвилі COVID, а кількість ліжок з підведеним киснем наразі становить майже 100%.
Які карантинні обмеження будуть продовжені
Адаптивний карантин - це посилення обмежень в тих областях, де зафіксовано найбільше інфікованих. Причому рішення про це приймається спочатку на рівні місцевої влади.
Таким чином в Україні продовжена дія таких заборон:
- Перебування в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно.
- Перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус, без посвідчення про взяття на облік бездомної особи, довідки про звернення за захистом в Україні.
- Самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації.
У разі погіршення епідеміологічної ситуації в тій чи іншій області, обмеження будуть посилені відповідно до правил адаптивного карантину - переходу на жовтий, помаранчевий, червоний рівні.
Нагадаємо, що станом на 11 серпня всі регіони України знаходяться у "зеленій" зоні карантину. Однак в Тернопільській області тривалий час показник госпіталізацій не у межах норми.
Загалом в Україні за минулу добу виявили 1122 нових випадки коронавірусу. Найбільше нових заражень у Києві та Запорізькій області.