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В Украине проблемы выплат алиментов на ребенка можно решить без суда: как это сделать

Автор: Тетяна Самарук

В Украине, чтобы родители выполняли свои обязанности, для этого нужно заключить договор об уплате алиментов на ребенка. Это соглашение позволяет избежать обращения в суд.

Так, договор между родителями ребенка позволяет определить размер и сроки выплаты средств на его содержание. Отмечается, что документ должен быть составлен в письменной форме и заверен у нотариуса, - пишет Finance.ua

Как заключить сделку

В соглашение также можно внести обеспечение выполнения других обязательств, например, уплаты штраф за просрочку выплат.

Кроме того, документ защищает права ребенка в случае нарушения порядка выплаты алиментов должником. В частности, такой спор, как и ранее можно решить без суда, обратившись к нотариусу за получением исполнительной надписи, который затем предоставляют в исполнительную службу для взыскания образовавшейся задолженности.

Чтобы получить такой документ, нужно подать:

  • заявление о совершении исполнительной надписи;
  • оригинал нотариально удостоверенного договора об уплате алиментов на ребенка;
  • документы, подтверждающие бесспорность задолженности и устанавливающие просрочку исполнения обязательства.

Поэтому имея исполнительную надпись нотариуса можно обратиться в исполнительную службу о взыскании задолженности.

Ранее мы сообщали, что в Украине должников уже ловят на дорогах и заставляют расплатиться или забирают авто.

Также мы писали, что полицейских обязали платить алименты со всех доходов.

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