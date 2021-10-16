В Україні проблеми виплат аліментів на дитину можна вирішити без суду: як це зробити

Як укласти угоду

В угоду також можна внести забезпечення виконання інших зобов'язань, наприклад, сплати штраф за прострочення виплат.

Окрім того, документ захищає права дитини в разі порушення порядку виплати аліментів боржником. Зокрема, таку суперечку, як і раніше можна вирішити без суду, звернувшись до нотаріуса за отриманням виконавчого припису, який потім надають в виконавчу службу для стягнення заборгованості, що утворилася.

Аби отримати такий документ потрібно подати:

заяву про вчинення виконавчого напису;

оригінал нотаріально посвідченого договору про сплату аліментів на дитину;

документи, що підтверджують безспірність заборгованості та встановлюють прострочення виконання зобов’язання.

Тому маючи виконавчий напис нотаріуса, можна звернутися до виконавчої служби про стягнення заборгованості.