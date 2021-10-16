ru ua
Сб, 16 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В Украине проблемы выплат алиментов на ребенка можно решить без суда: как это сделать

Новина українською →
Суббота 16 октября 2021 19:28
В Украине проблемы выплат алиментов на ребенка можно решить без суда: как это сделать Как заключить соглашение на алименты на ребенка (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Украине, чтобы родители выполняли свои обязанности, для этого нужно заключить договор об уплате алиментов на ребенка. Это соглашение позволяет избежать обращения в суд.

Так, договор между родителями ребенка позволяет определить размер и сроки выплаты средств на его содержание. Отмечается, что документ должен быть составлен в письменной форме и заверен у нотариуса, - пишет Finance.ua

Как заключить сделку

В соглашение также можно внести обеспечение выполнения других обязательств, например, уплаты штраф за просрочку выплат.

Кроме того, документ защищает права ребенка в случае нарушения порядка выплаты алиментов должником. В частности, такой спор, как и ранее можно решить без суда, обратившись к нотариусу за получением исполнительной надписи, который затем предоставляют в исполнительную службу для взыскания образовавшейся задолженности.

Чтобы получить такой документ, нужно подать:

  • заявление о совершении исполнительной надписи;
  • оригинал нотариально удостоверенного договора об уплате алиментов на ребенка;
  • документы, подтверждающие бесспорность задолженности и устанавливающие просрочку исполнения обязательства.

Поэтому имея исполнительную надпись нотариуса можно обратиться в исполнительную службу о взыскании задолженности.

Ранее мы сообщали, что в Украине должников уже ловят на дорогах и заставляют расплатиться или забирают авто.

Также мы писали, что полицейских обязали платить алименты со всех доходов.

Читайте РБК-Украина в Google News
алименты
LITE
16 октября не смотрите в зеркало и откажитесь от крупных покупок: что нельзя делать сегодня
16 октября не смотрите в зеркало и откажитесь от крупных покупок: что нельзя делать сегодня