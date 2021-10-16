В Украине проблемы выплат алиментов на ребенка можно решить без суда: как это сделать

В Украине, чтобы родители выполняли свои обязанности, для этого нужно заключить договор об уплате алиментов на ребенка. Это соглашение позволяет избежать обращения в суд.

Так, договор между родителями ребенка позволяет определить размер и сроки выплаты средств на его содержание. Отмечается, что документ должен быть составлен в письменной форме и заверен у нотариуса, - пишет Finance.ua

Как заключить сделку

В соглашение также можно внести обеспечение выполнения других обязательств, например, уплаты штраф за просрочку выплат.

Кроме того, документ защищает права ребенка в случае нарушения порядка выплаты алиментов должником. В частности, такой спор, как и ранее можно решить без суда, обратившись к нотариусу за получением исполнительной надписи, который затем предоставляют в исполнительную службу для взыскания образовавшейся задолженности.

Чтобы получить такой документ, нужно подать:

заявление о совершении исполнительной надписи;

оригинал нотариально удостоверенного договора об уплате алиментов на ребенка;

документы, подтверждающие бесспорность задолженности и устанавливающие просрочку исполнения обязательства.

Поэтому имея исполнительную надпись нотариуса можно обратиться в исполнительную службу о взыскании задолженности.