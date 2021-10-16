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В Україні проблеми виплат аліментів на дитину можна вирішити без суду: як це зробити

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Субота 16 жовтня 2021 19:28
В Україні проблеми виплат аліментів на дитину можна вирішити без суду: як це зробити Як укласти угоду на аліменти на дитину (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні, щоб батьки виконували свої обов'язки, для цього потрібно укласти договір про сплату аліментів на дитину. Ця угода дозволяє уникнути звернення до суду.

Так, договір між батьками дитини дозволяє визначити розмір і терміни виплати коштів на його утримання. Зазначається, що документ повинен бути складений у письмовій формі та завірений у нотаріуса, - пише Finance.ua

Як укласти угоду

В угоду також можна внести забезпечення виконання інших зобов'язань, наприклад, сплати штраф за прострочення виплат.

Окрім того, документ захищає права дитини в разі порушення порядку виплати аліментів боржником. Зокрема, таку суперечку, як і раніше можна вирішити без суду, звернувшись до нотаріуса за отриманням виконавчого припису, який потім надають в виконавчу службу для стягнення заборгованості, що утворилася.

Аби отримати такий документ потрібно подати:

  • заяву про вчинення виконавчого напису;
  • оригінал нотаріально посвідченого договору про сплату аліментів на дитину;
  • документи, що підтверджують безспірність заборгованості та встановлюють прострочення виконання зобов’язання.

Тому маючи виконавчий напис нотаріуса, можна звернутися до виконавчої служби про стягнення заборгованості.

Раніше ми повідомляли, що в Україні боржників вже ловлять на дорогах та змушують розплатитися або забирають авто.

Також ми писали, що поліцейських зобов'язали платити аліменти з усіх доходів.

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