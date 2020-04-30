В Украине предприниматели добились отмены карантина в городе: появился документ

Карантин в Украине (коллаж РБК-Украина)

Карантинные запреты снимают с 1 мая по решению Черкасского горсовета

Карантин в Украине из-за коронавируса действует до 11 мая, но правительство снимает ограничения на работу рынков с завтрашнего дня и анонсировало поэтапный - адаптированный - план отмены запретов. В это время городской совет Черкасс принял решение с 1 мая фактически отменить действующие табу.

Соответствующее решение №331, датированное 30 апреля, принял исполнительный комитет на своем заседании. Документ опубликован на сайте Черкасского горсовета.

"Завтра, 1 мая, часть предпринимателей в Черкассах сможет возобновить свою деятельность... К такому шагу здесь прибегли после многочисленных обращений от представителей бизнеса, которые из-за карантина оказались на грани выживания", - рассказали в пресс-службе.

Также в горсовете отметили, что предприниматели пообещали строго соблюдать все санитарные нормы и "коронавирусные" правила: установить антисептики при входе в помещение, измерять температуру, следить за количеством людей в магазинах.

Так, с 1 мая в Черкассах откроют городские парки и скверы с аттракционами на их территории.

Также можно будет тренироваться на спортивных площадках.

Разрешили возобновить работу:

магазинов по продаже непродовольственных товаров, стройматериалов, электроинструментов, других электротоваров, сантехники, канцелярских товаров, цветов, книжной продукции и мебели;

мастерских по ремонту обуви, одежды, ремонту и установке окон, дверей, ворот, ограждений по индивидуальному заказу, парикмахерских и салонов красоты, салонов для предоставления услуг по уходу за домашними животными, салонов ритуальных услуг, проектных организаций;

рынков и ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов;

летних площадок заведений ресторанного хозяйства;

В Черкассах решили практически снять карантин (Фото: chmr.gov.ua)

"Мы понимаем, что от карантина больше всего страдает мелкий бизнес. Из-за карантина они несут большие убытки. Вопрос восстановления работы объектов торговли и сферы услуг в Черкассах мы рассматривали еще на заседании местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, и пришли к выводу - смягчить карантин для части предпринимателей. Но, конечно же, только при условии жесткого соблюдения противоэпидемических мероприятий: это и социальная дистанция, дезинфекция и т.д." - прокомментировал заместитель мэра Игорь Волошин.

Отметим, что в Черкасской области по состоянию на 30 апреля подтверждено 290 случаев COVID-19.

Ранее мы писали, при каком условии карантинные ограничения могут быть полностью сняты в Украине.