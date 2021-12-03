Ханука 2021: эксперт рассказала, зачем на самом деле зажигать свечи

Праздник Хануки, по словам эксперта, связан со свободой духа, воспитанием детей, "добавке света в этом мире".

Свеча в подсвечнике - это символ помощи, света, который мы распространяем, помогая друг другу. И зажигание каждый день по одной дополнительной свече в ханукии как раз и показывает, как маленькими шажками можно подарить миру больше света.

В чем философия Хануки

Вечером принято зажечь свечи, собраться за праздничным столом, тем самым показывая детям, что с одной свечки можно зажечь еще много. При этому у первой свечи не будет меньше огня, а света во всем мире станет больше.

"Когда мы помогаем другому человеку, нам не будет меньше, а будет больше света в этом мире и нам будет всем легче и приятнее жить", - говорит эксперт.

"Человек должен жить в радость, работать усиленно, но только шесть дней в неделю, 10% от доходов отдать на благотворительность, жить, жениться, рожать детей и поддерживать мораль, поддерживать хорошие отношения с соседями, с людьми. Жить осознанной жизнью", - говорит специалист о еврейской философии.

История праздника

За 300 лет до нашей эры Греческая империя времен Александра Македонского пришла к власти, захватив многие страны. Вместе с этим насильно насаживалась культура захватчика, чему противились местные жители.

В Иерусалиме столкнулись две культуры: в греческой культуре разделялись тело и душа, а еврейская культура основана на взаимосвязи духа и тела.

Из-за этих разногласий началось сильное сопротивление. Тогда маленькая группа евреев победила большое греческое войско. Именно этому чуду и посвящена Ханука, когда зажигаются свечи.