Сегодня начинается Ханука 2021: что строго запрещено в большой праздник

Ханука 2021 начинается уже сегодня вечером, 28 ноября и будет длиться в течение восьми дней - до вечера 6 декабря. Главной и очень красивой традицией еврейского праздника является зажигание свечей на подсвечнике, называемом ханукией.

Что можно и нельзя делать в этот период, традиции празднования - читайте ниже в нашем материале Styler .

Важные традиции Хануки

Количество свечей в ханукии зависит от дня празднования. Так, в первый день зажигают только одну свечу, во второй - две, и так далее, пока не будут гореть все восемь.

Интересно, что каждая новая свеча добавляется слева направо, а зажигают их от специально светильника - шамаша - девятой, центральной свечи в подсвечнике.

Шамаш - это первая свеча, которую зажигают в каждый из восьми вечеров праздника, и от нее зажигают все остальные свечи.

Ханукальный светильник часто выставляют у окна, чтобы его смогли увидеть люди с улицы. Таким образом исполняется указание об обнародовании великого чуда Хануки.

В праздничные дни принято есть и веселиться. На стол подают пончики с фруктами или шоколадом, которые посыпают сахарной пудрой, жареный хлеб с чесноком, а также жареные картофельные оладьи латкес, чем-то похожие на наши деруны.

В подсвечник каждый день устанавливают новые горящие свечи. Всего принято использовать 44 свечи на Хануку, но их может быть и больше. Ханукию зажигают до заката, и она должна светиться еще, как минимум, полчаса после наступления темноты.

Что строго запрещено делать на Хануку

Поститься, так как дни Хануки - сытные, придерживаться ограничений в еде нельзя.

Женщинам - выполнять любую работу во время горения свечей. Ведь в дни Хануки вспоминают о великих временах. Тогда в ходе восстания евреи свергли владычество сирийских греков и спасли женщин от жестоких издевательств.

Использовать свет ханукальных свечей в бытовых целях, например, для работы, чтения и т.п.

Нельзя оставлять масло и фитили после окончания праздника. Все эти атрибуты Хануки нужно сжечь.