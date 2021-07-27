В Украине появятся платные автобаны: сколько придется платить водителям
В Украине запланировано строительно ряда автомобильных дорог в кооперации с частными инвесторами - такие автобаны будут платными для пользования. Заместитель главы Мининфраструктуры по вопросам европейской интеграции Анна Юрченко уточнила, что речь идет о шести трассах.
Об этом передает "Суспільне. Новини".
По словам чиновницы, максимальная стоимость проезда будет зависеть от транспортного средства, а суммы будут на уровне 0,023 - 0,133 евро за километр, то есть приблизительно от 0,73 гривны до 4,14 гривны.
Именно такой ценовой "потолок" за разовый проезд по построенной на условиях концессии автомобильной дороге общего пользования был утвержден постановлением Кабмина от 23 декабря 2020 года (№1312).
В настоящее время прорабатывается вопрос о строительстве на условиях концессии шести автомобильных путей международного значения:
Где появятся платные автобаны
- M-29/M-04/M-18 - Харьков-Днепр-Запорожье;
- M-03 - Борисполь-Полтава;
- M-14 - Херсон-Николаев
- M-06 - Киев-Житомир-Ровно;
- M-08/M-19 - Ягодин-Ковель-Луцк
- M-04/H-11 - Днепр-Кривой Рог-Николаев.
Юрченко обратила внимание, что реализация указанных объектов "соответствует Перечню приоритетных для государства инвестиционных проектов до 2023 года", утвержденном распоряжением правительства от 16 декабря 2020 года (№1581-р.).
Напомним, в январе 2021 года Кабмин поддержал закон о концессии в дорожной отрасли. В документе прописана возможность платить за построенную на средства частных инвестиций инфраструктуру в рассрочку в течение 20-30 лет. Оплата будет проходить после завершения строительства или реконструкции автодороги и зависеть от ее дальнейшего качественного содержания.
Также мы писали о том, что в Киеве хотят построить платную эстакаду длиной 25 км, и уже появились детали масштабного проекта.