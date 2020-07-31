В Украине появятся новые государственные праздники: когда будем отмечать

Владимир Зеленский предложил дать таким религиозным праздникам, как Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-ха-Шана, Ханука, Пасха христиан западного обряда и другим статус государственных в Украине.

Глава государства подписал соответствующий указ № 303/2020, передали в Офисе президента Украины.

Также Зеленский поручил правительству обсудить этот вопрос с Всеукраинским советом церквей, религиозными организациями и Украинским институтом национальной памяти. Далее законопроект внесут на голосование в Верховную Раду.

Что это за праздники и когда они отмечаются - читайте в материале Styler.

Рамазан-Байрам и Курбан-Байрам широко почитаются в мусульманской религии.

Песах, Рош-ха-Шана и Ханука - большие и важные иудейские праздники.

Католическая Пасха празднуется христианами западного обряда по григорианскому календарю.

Рамазан-Байрам: один из крупнейших исламских праздников (известный также у крымских татар как Ораза-байрам и на татарском языке как Ураза-байрам). Это праздник разговения, знаменующий окончание месяца поста Рамадан и 30-дневного поста. От такого поста освобождаются только беременные женщины и кормящие матери, больные, путники и военные. Само слово "рамадан" означает "гореть", то есть в этом месяце при соблюдении поста сгорают все грехи человека.

Ураза-байрам называют малым праздником в противоположность большому - Курбан-Байраму - празднику жертвоприношения, который отмечается через 70 дней после окончания уразы. У Рамазан-Байрама нет фиксированной даты, ведь продолжительность месяца составляет 29 или 30 дней и зависит от лунного календаря. В 2020 году праздник отмечали 24 мая.

Перед праздником все члены семьи должны обязательно искупаться, надеть чистое белье, навести порядок с прическами, постричь ногти. Женщины красят хной волосы и первые фаланги пальцев. По традиции праздничную трапезу и веселье следует разделить с родственниками, друзьями и соседями любого вероисповедания и национальности, а главное - проявить милосердие к голодным и обездоленным.

Курбан-Байрам приходится на 70-й день после праздника Ураза-байрам и продолжается три-четыре дня, а отмечается в память о жертвоприношении пророка Ибрахима, символизируя окончание хаджа - паломничества мусульман в Мекку.

В день жертвоприношения мусульмане совершают полное омовение (гусль), надевают новые одежды, навещают родственников и стариков, подают милостыню, навещают могилы родителей и близких.

Курбан-Байрам начинается с хутбы (проповеди муллы) и жертвоприношения. В жертву Аллаху приносится домашний скот - корова, коза, овца или верблюд. Мясо жертвенных животных делится на три части. Одна предназначается для семейной трапезы, вторая идет на угощение друзей и соседей, а третья обязательно раздается нуждающимся.

Дата праздника также "кочует" в календарях разных годов, и в 2020-м начнется 30 июля и продолжится до 3 августа.

Песах является главным праздником иудейской веры, и отмечается в память об Исходе из Египта. Ежегодно Песах отмечается с вечера 14 дня весеннего месяца нисана по еврейскому календарю. Общая длительность торжеств по случаю еврейской Пасхи составляет 8 дней, на протяжении которых действуют определенные правила и совершаются различные обряды.

В 2020 году Песах праздновали от заката 8 апреля и до наступления ночи 16 апреля. А в 2021-м он начнется от заката 27 марта и продлится до наступления ночи 4 апреля.

Песах всегда проходит в радостной атмосфере, а его центральной традицией является праздничный ужин (седер). Главным запретом на праздник является употребление квасных продуктов (хамец). Главным элементом ритуальной трапезы является маца - пресная лепешка, которая выпекается перед праздником.

Рош-ха-Шана - праздник наступления Нового года в иудейской вере. Дата ежегодно меняется и зависит от лунного цикла - начало нового года по еврейскому календарю наступает в первый день новолуния осеннего месяца тишрей. Праздник длится на протяжении двух дней. Кстати, по традиции этот день не может приходиться на воскресенье, среду или пятницу. В 2020 году праздник начнется 18 сентября и продлится до 20 сентября.

Вообще празднование Рош Ха-Шана для верующих имеет огромное значение и, согласно Торе, считается днем сотворения мира. Также считается, что молитва в Рош Ха-Шана способна повлиять на вердикт Господа. Поэтому одной из главных праздничных традиций является посещение синагоги и произнесение "слихота" (молитвы о прощении грехов).

В Украине широкое празднование Рош Ха-Шана проходит в Умани, куда съезжаются со всего мира тысячи евреев-хасидов. Они собираются на могиле Рабби Нахмана. Согласно завету цадика, посещение его могилы в Новый год обязательно должно принести удачу.

Ханука - еврейский праздник чуда, праздник победы добра над злом, святости над нечистотой. Это еврейский восьмидневный зимний праздник. В 2020 году его отмечали с 10 до 19 декабря.

В это время не соблюдают пост - наоборот, в этот период принято есть блюда с маслом (пончики, жареные картофельные оладьи). По традиции, в каждый из 8 дней торжеств детям дарят подарки - деньги и золотые монетки из шоколада. В период праздника зажигают свечи в меноре и читают хвалебную молитву "галель".

Пасха у католиков, как и у православных, является важнейшим религиозным праздником - христиане по всему миру отмечают воскрешение спасителя Иисуса Христа.

Главными атрибутами Пасхи считаются сдобные куличи (паски), которые символизируют церковь; крашеные яйца (символ вечной жизни и чуда Воскресения). Празднование у верующих западного и восточного обрядов по сути не отличается - различие только в датах. Так, в 2020 году римо-католики праздновали Пасху 12 апреля (а православные - 19 апреля).

Напомним, в мае Зеленский пообещал признать государственными два крупнейших исламских праздника.

Ранее мы публиковали православный календарь на август 2020 и рассказывали, какие праздники будут отмечать в Украине.