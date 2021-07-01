В Украине появится собственный Нью-Йорк: в Раде приняли решение (фото)

Так, в Верховной Раде приняли проект постановления №5081 о переименовании прифронтового поселка. За соответствующее решение проголосовал 301 народный депутат

Как пояснили в пояснительной записке к проекту постановления, переименование поселка Новгородское было осуществлено по инициативе местных жителей. Они стремились вернуть населенному пункту историческое название.

Украинский институт национальной памяти отмечает, что переименование президиумом Верховной Рады Украины 19 октября 1951 года Нью-Йорка в пгт Новгородское было продиктовано политико - идеологическими соображениями коммунистической партии.

Фото: в Украине появился Нью-Йорк (t.me/UkrainaOnlline)

Как известно, поселок городского типа находится на расстоянии 42 км от районного центра города Бахмут. В нем проживает около 12 тыс. человек.

В комментариях пользователи пишут, что в Украине есть более важные решения, чем переименование поселка. Однако, есть те, которые говорят, что это историческое название и его необходимо было вернуть