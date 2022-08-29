В Украине появится первая благотворительная марка "Пес Патрон": как она будет выглядеть

С завтрашнего дня Укрпочта выпускает первую благотворительную марку "Пес Патрон". Деньги от продажи марки потратят на приобретение машины для разминирования территорий.

Об этом в Telegram сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

По его словам, по многочисленным просьбам выпускают марку "Пес Патрон", которая расскажет о том, как саперы помогают спасать жизни людям.

"Это крутая марка, которая рассказывает о том, как саперы, вместе с Патроном, помогают сохранить жизни детей и фермеров и обеспечивают прохождение судов - это первая официальная благотворительная марка страны", - отметил он.

Также он добавил, что благодаря продаже марки планируется собрать более миллиона евро на машину для разминирования, чтобы быстро разминировать большие территории в Украине.

Кроме того, остальные средства пойдут на поддержку приютов для животных.

Отмечается, что лист включает 8 марок с изображением жизни Патрона, изготовленные на самоклеящейся бумаге.

Общий тираж -1 млн экземпляров.

Укрпочта выпускает первую благотворительную марку "Пес Патрон" (t.me/igorsmelyansky)