UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Украине появится новый вид отпуска: кто сможет его получить

Автор: Людмила Жукова

В Украине в декретный отпуск смогут уходить теперь как женщины, так и мужчины. Президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает обеспечение равных возможностей матери и отца в уходе за ребенком.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Документ был принят Верховной Радой 15 апреля 2021 года и устраняет пробелы, ограничивающие право отца на отпуск по уходу за ребенком.

Теперь вводится также новый вид одноразового отпуска. Он дается на 14 дней со дня рождения малыша.

Он оплачивается работодателем и предоставляется кому-то одному: отцу либо другому совершеннолетнему родственнику, который фактически ухаживает. А отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста теперь может брать любой из родителей.

Отпуск дают:

  • отцу, даже если он не женат на его матери, но проживает совместно с ней;
  • бабушке или дедушке;
  • другим совершеннолетним родственникам ребенка.

Документ также устанавливает право работников обоего пола, имеющих детей или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, на дополнительный отпуск.

"Этот закон позволит создать предпосылки для усиления роли отца в воспитании детей и развития ответственного отцовства в Украине”, - сообщили в Администрации президента.

Как мы писали ранее, в Украине смогут уходить в декрет мужчины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины отпускдекрет