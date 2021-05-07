В Україні з'явиться новий вид відпустки: хто зможе її отримати

В Україні в декретну відпустку зможуть йти тепер як жінки, так і чоловіки. Президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає забезпечення рівних можливостей матері і батька в догляді за дитиною.
Про це повідомила прес-служба Офісу президента.
Документ був прийнятий Верховною Радою 15 квітня 2021 року і усуває прогалини, що обмежують право батька на відпустку по догляду за дитиною.
Тепер вводиться також новий вид одноразової відпустки. Він дається на 14 днів з дня народження малюка.
Він оплачується роботодавцем і надається комусь одному: батькові або іншому повнолітньому родичу, який фактично доглядає. А відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку тепер може брати будь-який з батьків.
Відпустку дають:
Документ також встановлює право працівників обох статей, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, на додаткову відпустку.
"Цей закон дозволить створити передумови для посилення ролі батька у вихованні дітей та розвитку відповідального батьківства в Україні", - повідомили в Адміністрації президента.
Як ми писали раніше, в Україні чи зможуть йти в декрет чоловіки.