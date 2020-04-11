В Украине появился онлайн-тест на коронавирус

Коронавирус в Украине (коллаж РБК-Украина)

Украинские медики запустили чат-бота для определения риска заболеть COVID-19

Коронавирус в Украине уже диагностировали у 2511 пациентов по состоянию на 11 апреля. В Минздраве сообщили, что за сутки число заболевших увеличилось на 308 человек.

Коронавирусная болезнь может проходить без проявления симптомов у зараженного (инкубационный период вируса SARS-CoV-2 может длиться две недели), и многих украинцев интересуют возможности проверить свое здоровье. В то же время власти и медики призывают граждан оставаться дома на перио усиленного карантина.

Как же узнать, есть ли основания для опасений заразиться коронавирусом.

Для этих целей Национальная Служба Здоровья Украины запустила своего чат-бота для определения риска заболеть COVID-19.

На сайте ведомства можно легко и быстро пройти (желательно - завалить) тест, что займет у человека около минуты времени.

Для этого стоит отвечать на предлагаемые вопросы: о симптомах, контактах с зараженными, заграничных поездках.

1) Посещали вы недавно любую из следующих стран: (да/нет)

Китай

Испания

США

Италия

Германия

2) Контактировали ли вы с тем, кто ездил в эти страны и сейчас болеет? (да/нет)

3) Контактировали ли вы с кем-то, кто знает, что у него/нее коронавирус (COVID-19)? (да/не знаю)

4) Сказали ли вам работники сферы здравоохранения, у вас есть подозрение на коронавирус (COVID-19)? (да/нет)

5) Чувствуете ли вы какой-либо из этих симптомов? (да/нет)

высокая температура (выше 38 градусов)

кашель

одышка

затрудненное дыхание

После этого и согласно результатам бот оценивает риски заболеть коронавирусом.

Также предлагается, если возникает критическая ситуация, угрожающая вашей жизни, звонить в "103" или по номеру местной службы экстренной помощи.

"Я не заменю профессиональную медицинскую консультацию, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь с медицинским специалистом по серьезных симптомов или критических состояний", - указано в сообщении.

Ранее мы писали, что коронавирус может проявляться бессимптомно или же по своим признакам быть похожим на сезонную ОРВИ, и описывали некоторые специфические симптомы, которые способны указать, что вы уже перенесли коронавирус.