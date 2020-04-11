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В Україні з'явився онлайн-тест на коронавірус

STYLERКоронавірус    11.04.2020 - 23:59
В Україні з'явився онлайн-тест на коронавірус
Коронавірус в Україні (колаж РБК-Україна)

Українські медики запустили чат-бота для визначення ризику захворіти COVID-19

Коронавірус в Україні вже діагностували у 2511 пацієнтів станом на 11 квітня. У МОЗ повідомили, що за добу кількість хворих збільшилася на 308 осіб.

Коронавірусна хвороба може проходити без прояву симптомів у зараженого (інкубаційний період вірусу SARS-CoV-2 може тривати два тижні), і чимало українців цікавляться можливості перевірити своє здоров'я. Водночас влада і медики закликають громадян залишатися вдома на періоди посиленого карантину.

Як же дізнатися, чи є підстави для побоювання заразитися коронавірусом.

Для цих цілей Національна Служба Здоров'я України запустила свого чат-бота для визначення ризику захворіти COVID-19.

На сайті відомства можна легко і швидко пройти (бажано - завалити) тест, що займе у людини близько хвилини часу.

Для цього слід відповідати на запропоновані запитання: про симптоми, контакти із зараженими, закордонні поїздки.

1) Чи відвідували ви нещодавно будь-яку з таких країн: (так/ні)

  • Китай
  • Іспанія
  • США
  • Італія
  • Німеччина

2) Чи контактували ви з тим, хто їздив у ці країни та зараз хворіє? (так/ні)

3) Чи контактували ви з кимось, кому відомо, що у нього/неї коронавірус (COVID-19)? (так/не знаю)

4) Чи сказали вам працівники сфери охорони здоров’я, що у вас є підозра на коронавірус (COVID-19)? (так/ні)

5) Чи відчуваєте ви який-небудь із цих симптомів? (так/ні)

  • висока температура (вища за 38 градусів )
  • Кашель
  • Задишка
  • Ускладнене дихання

Після цього і згідно з результатами бот оцінює ризики захворіти коронавірусом.

Також пропонується, якщо виникає критична ситуація, що загрожує вашому життю, дзвонити в "103" або за номером місцевої служби екстреної допомоги.

"Я не заміню професійну медичну консультацію, діагностику чи лікування. Завжди консультуйтесь з медичним фахівцем щодо серйозних симптомів або критичних станів.", - зазначено в повідомленні.

Раніше ми писали, що коронавірус може проявлятися безсимптомно або ж за своїми ознаками бути схожим на сезонну ГРВІ, й описували деякі специфічні симптоми, які здатні вказати, що ви вже перенесли коронавірус.

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