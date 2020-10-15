В Украине появился новый метод ПЦР-тестирования

Киевский филиал немецкого Института медицинской молекулярной диагностики (ИММД) внедрил новый метод ПЦР-тестирования, который не только существенно упрощает забор образца, но и в значительной степени сокращает распространяемость вируса в стране.

Как сообщила директор компании ИММД Ирина Скороход, новый метод забора образцов абсолютно безопасен и комфортен для любого человека, включая детей, и не требует вовлечения медицинского персонала, говорится на сайте COVID-19 SCREENING.

По ее словам, в случае обнаружения симптомов, или через 3-5 дней после контакта с подтвержденным больным, человек может онлайн заказать доставку раствора, которым нужно прополоскать горло в течение 1 минуты. В комплекте посылки будет включена пробирка, в которую нужно сплюнуть этот раствор, и простая анкета, которую необходимо заполнить.

Эта посылка будет доставлена в лабораторию, где образец будет протестирован методом ПЦР. ИММД использует высокочувствительные ПЦР-тесты с магнитными частицами, которые в отличие от многих доступных на сегодня ПЦР-тестов, способны выявить наличие инфекции, если в образце находится очень малое количество РНК вируса - 20 копий. Для сравнения, другие тесты в Украине могут выявлять вирус, если в образце есть несколько сотен или даже тысяч копий РНК.

Что это дает

На сегодня, основным способом распространения вируса является прямой контакт заболевшего со здоровыми людьми. Это происходит в общественном транспорте, в магазинах, в офисе, школе и тд. Если человек чувствует, что у него появились симптомы, он должен приехать в лечебное учреждение и сдать мазок на анализ. Далеко не все имеют собственную машину, многим приходится ехать на общественном транспорте. В это время и происходит массовое распространение вируса, поскольку маски, которые используются в Украине в местах массового скопления людей, не обеспечивают адекватной защиты окружающих.

Новый метод разрывает глобальную цепь распространения вируса. Больной самостоятельно берет у себя образец, находясь на изоляции у себя дома. Доставка образца в лабораторию абсолютно безопасна. Результат приходит через интернет. Только в случае развития тяжелой формы заболевания, требующей оказания специализированной медицинской помощи в стационаре, больной может быть доставлен в больницу, при соблюдении соответствующих мер безопасности.

Где это уже применяется

Методика разработана немецким профессором Михаилом Вагнером на базе Центра Микробиологии Университета Вены, она имеет все необходимые валидации и подтверждения. Тысячи образцов уже протестированы с применением этой методики. В Вене она утверждена на уровне городского Управления здравоохранения, в сотрудничестве с Федеральным Министерством образования, науки и исследований. Специальная программа разработана для тестирования школьников по данной методике.

В Украине лаборатория ИММД уже проводит такое тестирование в Киеве, в ближайшие несколько недель эта технология будет внедрена на всей территории Украины.

Напомним, в Украине за последние сутки подтвердили 5590 новых случаев коронавирусной болезни. В стационарах сделали 63079 тестов на коронавирус, в том числе 34 166 методом ПЦР и 28 913 методом ИФА.