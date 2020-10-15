В Україні з'явився новий метод ПЛР-тестування

Київська філія німецького Інституту медичної молекулярної діагностики (ІММД) запровадила новий метод ПЛР-тестування, який не тільки суттєво спрощує забір зразка, але й значною мірою скорочує поширюваність вірусу в країні.

Як повідомила директор компанії ІММД Ірина Скороход, новий метод забору зразків абсолютно безпечний і комфортний для будь-якої людини, включаючи дітей, і не вимагає залучення медичного персоналу, йдеться на сайті COVID-19 SCREENING.

За її словами, у разі виявлення симптомів, або через 3-5 днів після контакту з підтвердженим хворим, людина може онлайн замовити доставку розчину, яким потрібно прополоскати горло протягом 1 хвилини. В комплекті посилки буде включена пробірка, в яку потрібно сплюнути цей розчин, і проста анкета, яку потрібно заповнити.

Ця посилка буде доставлена в лабораторію, де зразок буде протестований методом ПЛР. ІММД використовують високочутливі ПЛР-тести з магнітними частинками, які на відміну від багатьох доступних на сьогодні ПЛР-тестів, здатні виявити наявність інфекції, якщо в зразку знаходиться дуже мала кількість РНК вірусу - 20 копій. Для порівняння, інші тести в Україні можуть виявляти вірус, якщо в зразку є кілька сотень або навіть тисяч копій РНК.

Що це дає

На сьогодні, основним способом поширення вірусу є прямий контакт хворого зі здоровими людьми. Це відбувається у громадському транспорті, в магазинах, в офісі, школі тощо. Якщо людина відчуває, що у нього з'явилися симптоми, він повинен приїхати в лікувальну установу і здати мазок на аналіз. Далеко не всі мають власну машину, багатьом доводиться їхати на громадському транспорті. У цей час і відбувається масове поширення вірусу, оскільки маски, які використовуються в Україні в місцях масового скупчення людей, не забезпечують адекватного захисту оточуючих.

Новий метод розриває глобальний ланцюг поширення вірусу. Хворий самостійно бере в себе зразок, перебуваючи на ізоляції у себе вдома. Доставка зразка в лабораторію абсолютно безпечна. Результат приходить через інтернет. Лише у разі розвитку важкої форми захворювання, що вимагає надання спеціалізованої медичної допомоги в стаціонарі, хворий може бути доставлений в лікарню, при дотриманні відповідних заходів безпеки.

Де це вже застосовується

Методика розроблена німецьким професором Михайлом Вагнером на базі Центру Мікробіології Університету Відня, вона має всі необхідні валідації і підтвердження. Тисячі зразків вже протестовані з застосуванням цієї методики. У Відні вона затверджена на рівні міського Управління охорони здоров'я, у співпраці з Федеральним Міністерством освіти, науки і досліджень. Спеціальна програма розроблена для тестування школярів за даною методикою.

В Україні лабораторія ІММД вже проводить таке тестування у Києві, в найближчі кілька тижнів ця технологія буде впроваджена на всій території України.

Нагадаємо, в Україні за останню добу підтвердили 5590 нових випадків коронавірусної хвороби. В стаціонарах зробили 63079 тестів на коронавірус, в тому числі 34 166 методом ПЛР та 28 913 методом ІФА.