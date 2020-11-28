В Украине появилось много фальшивой красной икры: как быстро распознать подделку

В интернет-магазинах Украины массово продают фальшивую красную икру, а в супермаркетах она часто весьма сомнительного качества. Ее изготовляют из неправильного сырья, добавляют много консервантов, а условия хранения постоянно нарушают.

В Украине почти 80% красной икры – это подделка, и очень сложно купить хороший и качественный продукт. Как отличить красную икру от подделки и испорченного товара, рассказали в издании OBOZREVATEL.

Как считают специалисты, практическая вся красная икра, которую вам предлагают прислать по почте – фальсификат и состоит из белка. Хороший производитель или продавец никогда не согласится отправить такой продукт по почте, опасаясь за свою репутацию. Икра должна храниться при температуре от -2 до -4 градусов и при почтовой пересылке сохранить такой температурный режим невозможно.

"Мы проводили исследования икры, в торговых сетях обнаружили нарушения, но это была настоящая икра. В интернете же до 80% продукции – фальсификат", - подтвердила руководитель отдела тестирования Центра экспертиз ТЕСТ Нина Кальдий.

Однако есть один вариант – купить в сети и забрать лично из фирменного магазина, из холодильника.

Стандарты красной икры в Украине

Красную икру изготовляют из лососевых рыб: горбуши, кеты, кижуча, нерки, симы и чавычи. Все икринки должны быть чистый, одного цвета, легко отделяться одна от другой. Может быть слабый привкус горечи и остроты и не более 6% соли.

"Самые распространенные нарушения, которые встречаются в продукции из супермаркетов: недовес и нарушение химического состава. Первое – недовес. Это самое элементарное. Если один грамм не докладывать в каждую баночку, можно хорошо заработать. Бывают нарушения, связанные с консервантами. Бывает так, что производитель указал один консервант, а обнаружили в составе целых три. Консерванты имеют свою норму. Есть предельная концентрация", - объяснила Кальдий.

Она отметила, что даже с правильным составом икра может оказаться некачественная. Ее могли изготовить из замороженного сырья и такая икра в банках лопнувшая, в ней много жидкости.

Как правильно выбрать красную икру

Покупать только в тех местах, где соблюдают условия хранения. Можно проверить температурный режим на холодильниках.

Срок хранения икры – не более 12 месяцев. Обязательно нужно проверить даты изготовления и срок хранения.

Банки без маркировки или из РФ – брать нельзя. По закону российские продукты в Украине запрещены, и, если такая икра попала на прилавок – она контрафакт.

Не ориентируйтесь на цену. Низкая цена или акционная цена – свидетельствует о ее непригодности.

"Икру, у которой истек срок хранения, перефасовывают, она реализуется в баночках, часто по акционным ценам, как произведенная в этом сезоне. Такая икра будет хлюпать при встряхивании, а у икринок будут треснувшие оболочки. Она будет дешевой, но это продукт, который кроме вреда ничего хорошего не принесет", - рассказала профессор кафедры товароведения, управления безопасностью и качеством Киевского национального торгово-экономического университета Елена Сидоренко.

Также стоит прислушаться, нет ли хлюпанья в баночке. Если есть – не стоит брать такую икру.

В домашних условиях можно быстро проверить качество икры – залить ее горячей водой. Если икра станет молочного цвета, то она настоящая. Если розовая или цвет не изменится – подделка. Кроме того, настоящая икра лопается на зубах, а вот белковая – просто жуется.

Если в икре содержатся консерванты, то их небольшое количество на здоровье сильно не повлияет, а вот в фальшивой икре могут быть желатин, водоросли, больше количество красителей и ароматизаторов, которые могут вызвать аллергическую реакцию.

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