В Україні з'явилися небезпечні солодощі: у складі знайшли смертельні речовини

В Україні виявили небезпечні солодощі. У складі ласощів знайдені генетично модифіковані речовини та смертельно небезпечні добавки.

Про це повідомляється в управління Держспоживслужби .

За словами фахівців, в кондитерських виробах m&m's було виявлено несанкціоноване генетично Модифіковане рисове борошно (p35S, tNos). Ці цукерки були експортовані в Україну з Франції. Виробник: Mars Chocolat Franse, Haguenau Cedex.

У Держпродспоживслужбі попередили операторів ринку про виконання зобов'язань за статтею 20 Закону України "Про основні засади та вимоги про безпеку і якість харчових продуктів" і зажадали негайно вилучити солодощі з обороту і письмово повідомити у відповідні органи в зазначений термін – 2 робочих дні.

Крім того, небезпечні речовини були виявлені у морозиві Mars Wrigley Confectioner (Snickers, Bounty, Twix), яке виробляється у Франції, а завозиться в Україну з Румунії.

У складі цього морозива виявлена добавка-стабілізатор у вигляді етиленоксиду-речовини, яка використовується для дезінфекції медичних інструментів. Для організму людини ця речовина дуже небезпечно і може викликати дуже важкі харчові отруєння.

Перші ознаки отруєння цією органічною хімічною речовиною - сильний головний біль, задишка, нудота і блювота.