ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине появились новые 200 грн: в чем отличие от старых

STYLERЖизнь    25.02.2020 - 13:15
В Украине появились новые 200 грн: в чем отличие от старых
В Украине появятся новые 200 грн (фото: РБК-Украина)

Нацбанк ввел в оборот новую банкноту

В Украине появится обновленная банкнота номиналом 200 грн с изображением украинской поэтессы Леси Украины, как это было и прежде. Однако на купюре появятся обновленные элементы. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Новая банкнота постепенно заменит в обращении купюры старого образца. Первую партию из 5 млн обновленных банкнот уже распределили между подразделениями НБУ в регионах.

В Нацбанке рассказали укранцам, что использовать можно как старые, так и новые купюры номиналом 200 грн. Ограничений нет. Но при желании украинцы смогут поменять купюры образца 2007 года на новые в банковских учреждениях.

В Украине появились новые 200 грн: в чем отличие от старыхНовая двухсотка выглядит так (фото: Нацбанк)

Новая двухсотка получила новые современные элементы защиты: защитную ленту с цифровым изображением номинала и графическим знаком гривны, также на купюре появися новый элемент SPARK. Он переливается разными цветами.

Кстати, на новой банкноте улучшена рельефность элементов печати, в частности элемента для людей, у которых проблемы со зрением. Серийный номер купюры теперь нанесли вертикальным шрифтом.

Как мы ранее писали, Национальный банк Украины распределил между подразделениями в регионах первую партию из 5 млн обновленных 200-гривневых банкнот.

НБУ сделал важное заявление об укреплении гривны: что изменится В МВФ объяснили укрепление гривны
Новости Украины Гривна
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь