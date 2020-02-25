В Украине появились новые 200 грн: в чем отличие от старых

В Украине появятся новые 200 грн (фото: РБК-Украина)

Нацбанк ввел в оборот новую банкноту

В Украине появится обновленная банкнота номиналом 200 грн с изображением украинской поэтессы Леси Украины, как это было и прежде. Однако на купюре появятся обновленные элементы. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Новая банкнота постепенно заменит в обращении купюры старого образца. Первую партию из 5 млн обновленных банкнот уже распределили между подразделениями НБУ в регионах.

В Нацбанке рассказали укранцам, что использовать можно как старые, так и новые купюры номиналом 200 грн. Ограничений нет. Но при желании украинцы смогут поменять купюры образца 2007 года на новые в банковских учреждениях.

Новая двухсотка выглядит так (фото: Нацбанк)

Новая двухсотка получила новые современные элементы защиты: защитную ленту с цифровым изображением номинала и графическим знаком гривны, также на купюре появися новый элемент SPARK. Он переливается разными цветами.

Кстати, на новой банкноте улучшена рельефность элементов печати, в частности элемента для людей, у которых проблемы со зрением. Серийный номер купюры теперь нанесли вертикальным шрифтом.

Как мы ранее писали, Национальный банк Украины распределил между подразделениями в регионах первую партию из 5 млн обновленных 200-гривневых банкнот.