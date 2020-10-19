В Украине появились дерзкие мошенники: связаны с "нацгвардейцами"

В Одессе на улицах появились мошенники, которые называясь нацгвардейцами обыскивают людей. Мужчины в камуфляжной форме подходят к людям и просят их предъявить содержимое карманов и сумок. Они ведут себя очень дерзко и нагло. Также они пытаются присвоить себе личные вещи граждан.

Об этом сообщили в воинской части 3012 НГУ.

По словам правоохранительных органов, что эти люди никакого отношения к военным и Нацгвардии не имеют.

"Они пытаются обмануть и нарушают закон, чем дискредитируют честь и достоинство бойцов Национальной гвардии Украины", - сказано в сообщении на странице.

Уточняется, что Национальная гвардия Украины имеет только 2 типа формы - оливковую и темно-синюю. Также у каждого бойца Нацгвардии есть опознавательные знаки с символикой: это официальный шеврон Нацгвардии Украины, нагрудные наклейки с принадлежностью к структуре, фамилией и обязательно - погон, который определяет воинское звание.

Если вы вдруг увидели таких людей, просьба сообщить о них по телефону 102 или обратиться напрямую к рядам Нацгвардии.

Как мы писали ранее, мошенницы обманули пожилую украинку и похитили все деньги и ювелирные изделия на общую сумму почти миллион гривен.

Напомним также, что недавно в Киеве поймали наглого мошенника, который устроил бизнес на COVID-19.