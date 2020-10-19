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В Україні з'явилися зухвалі пройдисвіти: пов'язані з "нацгвардійцями"

Автор: Людмила Жукова

В Одесі шахраї у камуфляжній формі обшукують людей

В Одесі на вулицях з'явилися шахраї, які називаючись нацгвардійцями обшукують людей. Чоловіки у камуфляжній формі підходять до людей і просять показати вміст кишень та сумок. Вони ведуть себе дуже зухвало і нахабно. Також вони намагаються привласнити собі особисті речі громадян.

Про це повідомили у військовій частині 3012 НГУ.

За словами правоохоронних органів, що ці люди жодного відношення до військових і Нацгвардії не мають.

"Вони намагаються обманути і порушують закон, чим дискредитують честь і гідність бійців Національної гвардії України", - сказано в повідомленні на сторінці.

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Уточнюється, що Національна гвардія України має тільки 2 типу форми - оливкову і темно-синю. Також у кожного бійця Нацгвардії є розпізнавальні знаки з символікою: це офіційний шеврон Нацгвардії України, нагрудні наклейки з належністю до структури, прізвищем і обов'язково - погонів, який визначає військове звання.

Якщо ви раптом побачили таких людей, прохання повідомити про них за телефоном 102 або звернутися безпосередньо до лав Нацгвардії.

Як ми писали раніше, шахрайки обдурили літню українку і викрали гроші та ювелірні вироби на загальну суму майже мільйон гривень.

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