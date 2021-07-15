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Украина получила официальную страницу в Instagram: что там публикуют (фото)

Автор: Тетяна Самарук

У Украины появилась собственная официальная страница в популярной социальной сети Instagram.

Любой пользователь может найти страницу "@ukraine.ua" и узнать о популярных туристических магнитах страны.

Интересно, что все посты на странице публикуют исключительно на английском языке. Это для того, чтобы привлечь, как можно больше иностранных пользователей и продвигать положительный имидж страны среди зарубежной аудитории.

Как стало известно, запуском учетной записи занималось Министерство иностранных дел Украины совместно с Украинским институтом.

На странице пользователи смогут узнать о популярных туристических местах Украины, культурных событиях, выдающихся украинцах и многом другом. На страницу уже подписались более 14 тысяч пользователей и опубликовано 11 публикаций.

Фото: фотографии на официальной странице Украины в Instagram (instagram.com/ukraine.ua)

Как известно, Министерство иностранных дел Украины и Украинский институт развивают уже три официальных канала для продвижения нашей страны в мире — Facebook, официальный сайт и теперь Instagram.

В Сети пользователи оставляют положительные комментарии под фотографиями.

  • Я всего 2 месяца в вашей стране, но уже успел ее полюбить;
  • Не забудьте великодушно пригласить гостей в украинский Крым!;
  • Радуюсь, что живу в такой невероятной и прекрасной стране;
  • Слава Украине, Смерть врагам!;
  • Как тебя не любить, Киев мой.

Ранее мы сообщали, что Facebook и Instagram выделят более 1 млрд долларов для авторов контента.

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