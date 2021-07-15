Україна отримала офіційну сторінку в Instagram: що там публікують (фото)

Цікаво, що всі пости на сторінці публікують виключно англійською мовою. Це для того, аби залучити, якомога більше іноземних користувачів і просувати позитивний імідж країни серед закордонної аудиторії.

Як стало відомо, запуском облікового запису займалося Міністерство закордонних справ України спільно з Українським інститутом.

На сторінці користувачі зможуть дізнатися про популярні туристичні місця України, культурні події, видатних українців і багато іншого. На сторінку вже підписались понад 14 тисяч користувачів та опубліковано 11 публікацій.



Фото: фотографії на офіційній сторінці України в Instagram (instagram.com/ukraine.ua)

Як відомо, Міністерство закордонних справ України та Український інститут розвивають вже три офіційні канали для просування нашої країни у світі — Facebook, офіційний сайт і тепер Instagram.

У мережі користувачі залишають позитивні коментарі під фотографіями.