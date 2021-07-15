Украина получила официальную страницу в Instagram: что там публикуют (фото)

Любой пользователь может найти страницу "@ukraine.ua" и узнать о популярных туристических магнитах страны.

Интересно, что все посты на странице публикуют исключительно на английском языке. Это для того, чтобы привлечь, как можно больше иностранных пользователей и продвигать положительный имидж страны среди зарубежной аудитории.

Как стало известно, запуском учетной записи занималось Министерство иностранных дел Украины совместно с Украинским институтом.

На странице пользователи смогут узнать о популярных туристических местах Украины, культурных событиях, выдающихся украинцах и многом другом. На страницу уже подписались более 14 тысяч пользователей и опубликовано 11 публикаций.



Фото: фотографии на официальной странице Украины в Instagram (instagram.com/ukraine.ua)

Как известно, Министерство иностранных дел Украины и Украинский институт развивают уже три официальных канала для продвижения нашей страны в мире — Facebook, официальный сайт и теперь Instagram.

В Сети пользователи оставляют положительные комментарии под фотографиями.