Україна отримала офіційну сторінку в Instagram: що там публікують (фото)
В України з'явилася власна офіційна сторінка в популярній соціальній мережі Instagram.
Будь-який користувач може знайти сторінку "@ukraine.ua" та дізнатися про популярні туристичні магніти країни.
Цікаво, що всі пости на сторінці публікують виключно англійською мовою. Це для того, аби залучити, якомога більше іноземних користувачів і просувати позитивний імідж країни серед закордонної аудиторії.
Як стало відомо, запуском облікового запису займалося Міністерство закордонних справ України спільно з Українським інститутом.
На сторінці користувачі зможуть дізнатися про популярні туристичні місця України, культурні події, видатних українців і багато іншого. На сторінку вже підписались понад 14 тисяч користувачів та опубліковано 11 публікацій.
Фото: фотографії на офіційній сторінці України в Instagram (instagram.com/ukraine.ua)
Як відомо, Міністерство закордонних справ України та Український інститут розвивають вже три офіційні канали для просування нашої країни у світі — Facebook, офіційний сайт і тепер Instagram.
У мережі користувачі залишають позитивні коментарі під фотографіями.
- Я всього 2 місяці у вашій країні, але вже встиг її полюбити;
- Не забудьте великодушно запросити гостей до Українського Криму!;
- Тішуся, що живу у такій неймовірній та прекрасній країні;
- Слава Україні, Смерть ворогам!;
- Як тебе не любити, Києве мій.
Раніше ми повідомляли, що Facebook та Instagram виділять понад 1 млрд доларів для авторів контенту.