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Україна отримала офіційну сторінку в Instagram: що там публікують (фото)

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Україна, Четвер 15 липня 2021 18:38
Україна отримала офіційну сторінку в Instagram: що там публікують (фото) Колаж РБК-Україна: в України з'явилась сторінка в Instagram
Автор: Тетяна Самарук

В України з'явилася власна офіційна сторінка в популярній соціальній мережі Instagram.

Будь-який користувач може знайти сторінку "@ukraine.ua" та дізнатися про популярні туристичні магніти країни.

Цікаво, що всі пости на сторінці публікують виключно англійською мовою. Це для того, аби залучити, якомога більше іноземних користувачів і просувати позитивний імідж країни серед закордонної аудиторії.

Як стало відомо, запуском облікового запису займалося Міністерство закордонних справ України спільно з Українським інститутом.

На сторінці користувачі зможуть дізнатися про популярні туристичні місця України, культурні події, видатних українців і багато іншого. На сторінку вже підписались понад 14 тисяч користувачів та опубліковано 11 публікацій.
Україна отримала офіційну сторінку в Instagram: що там публікують (фото)

Україна отримала офіційну сторінку в Instagram: що там публікують (фото)

Фото: фотографії на офіційній сторінці України в Instagram (instagram.com/ukraine.ua)

Як відомо, Міністерство закордонних справ України та Український інститут розвивають вже три офіційні канали для просування нашої країни у світі — Facebook, офіційний сайт і тепер Instagram.

У мережі користувачі залишають позитивні коментарі під фотографіями.

  • Я всього 2 місяці у вашій країні, але вже встиг її полюбити;
  • Не забудьте великодушно запросити гостей до Українського Криму!;
  • Тішуся, що живу у такій неймовірній та прекрасній країні;
  • Слава Україні, Смерть ворогам!;
  • Як тебе не любити, Києве мій.

Раніше ми повідомляли, що Facebook та Instagram виділять понад 1 млрд доларів для авторів контенту.

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