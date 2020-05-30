Дополнительные кредитки и страховки, которые навязывают в банках: в НБУ рассказали о подводных камнях

Кредитки и страховки при оформлении карт (Коллаж РБК-Украина)

В Нацбанке рассказали, как отказаться от дополнительных карт и страховок в банках

Каждый украинец сталкивался с ситуацией, когда при оформлении банковской карты в отделении ему навязывали еще одну, для выплат или кредитную, с минимальным лимитом. Оказывается, это категорически запрещено законом и клиенты могут отказаться от дополнительных услуг.

Консультанты банков регулярно навязывают клиентам дополнительные карты при оформлении карты для получения зарплаты или пенсионной. При чем клиенту это преподносят так, как будто он не может отказаться от этой услуги и это входит в необходимый пакет.

Как рассказали в Национальном Банке Украины, такие действия являются незаконными, и клиент вправе отказаться от любой услуги банков, которую ему навязывают.

"Предлагать свои услуги, пусть даже настойчиво – это не нарушение прав потребителей. Однако банкам не нужно выдавать желаемое за действительное. Если банк утверждает, что не может выдать зарплатную или пенсионную карту без кредитной – он вводит вас в заблуждение и навязывает услугу", - объяснили в НБУ.

Кроме того, есть и другие услуги, которые не являются обязательными:

Выдача кредитной карты вместе с зарплатной.

Обязательная страховка в определенной компании для получения кредита. В банках говорят, что это входит в пакет услуг и обычно на выбор есть только одна страховая компания.

Банк продает страховку от несчастных случаев во время обмена валюты.

Банк самовольно подключает услугу sms-информирования и взимает за это комиссию.

Если работники банка не реагируют на отказ клиента, то в НБУ советуют писать сначала жалобу на имя руководства банка. Если и это не помогает, то жаловаться в НБУ.

В качестве примера в Нацбанке привели две реальные истории с клиентами.

Первый случай. Клиент получил вместе с зарплатной картой кредитку. Кредитной картой не пользовался. Но банк взимал ежемесячно 20 гривен за обслуживание и списывал деньги с кредитного лимита. Таким образом у клиента образовалась задолженность. В лучшем случае банк сообщил о задолженности клиенту сразу, как только образовался долг по кредитной карте. В худшем – через несколько месяцев, когда долг начал расти в геометрической прогрессии.

Второй случай. Клиент вместе с зарплатной картой получил кредитную. На балансе счета кредитные средства отображаются вместе с личными. Клиент пользуется деньгами и не понимает, за какую сумму будут начисляться проценты, и где находится граница лимита. Банки обычно начинают информировать клиентов о задолженности только после того, как появляется просрочка по кредитному платежу.

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Автор: Анна Шиканова