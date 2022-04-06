В Украине появилась аллея со 165-ю детскими книгами: кричащие фото, которые должен увидеть мир

В честь погибших в Украине детей провели акцию в городе Тульчин Винницкой области. Там появилась аллея со 165-ю детскими книгами.

Сейчас известно, что больше всего пострадавших детей на Киевщине, Харьковщине и Донетчине. Всего пострадало 466 детей (167 погибло - по состоянию на 6 апреля, 279 получили ранения). К сожалению, эти цифры не окончательны.

В Тульчине библиотечные работники выложили 165 детских книги в память о детях, которые уже никогда их не прочтут.

"Невозможно представить боль, которую чувствует мать, потеряв самое дорогое - своего ребенка. Нельзя оправдать нелюдей, которые целенаправленно отбирают жизнь у беззащитных, ни в чем не повинных украинцев. Вечная память ангелочкам, которые сейчас защищают небо над Украиной", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/radatulchin