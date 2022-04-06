С начала войны в Украине погибли 167 детей
С начала российского вторжения в Украину пострадали по меньшей мере 466 несовершеннолетних. Из них 167 детей в результате действий российских оккупантов погибли, еще 279 - получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
Больше всего детей пострадало в Киевской - 78, Донецкой - 81, Харьковской - 64, Черниговской - 49, Николаевской - 39, Луганской - 31, Запорожской - 22, Херсонской - 29, Сумской - 16, Житомирской - 15 областях и столице - 16.
Однако эти данные не являются окончательными, так как установить число жертв и раненых на территориях, где ведутся активные боевые действия, пока что невозможно.
Также из-за обстрелов повреждено 927 учебных заведений, из них 83 разрушены полностью.
Напомним, в поселке Гостомель Киевской области, который недавно освободили от российской оккупации, пропали без вести 400 человек.
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