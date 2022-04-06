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В Україні з'явилася алея зі 165-ма дитячими книжками: кричущі фото, які має побачити світ

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Тульчин, Середа 06 квітня 2022 15:20
В Україні з'явилася алея зі 165-ма дитячими книжками: кричущі фото, які має побачити світ Фото: Загиблих дітей в Україні вшанували алеєю з книжок (facebook.com/radatulchin)
Автор: Світлана Мащенко

На честь загиблих в Україні дітей провели акцію в місті Тульчин Вінницької області. Там з'явилася алея зі 165-ма дитячими книжками.

Про це повідомляє Тульчинська міська територіальна громада.

Наразі відомо, що найбільше потерпілих на Київщині, Харківщині та Донеччині. Всього постраждало 466 дітей (167 загинуло - станом на 6 квітня, 279 отримали поранення). На жаль, ці цифри не остаточні.

В Тульчині бібліотечні працівники виклали 165 дитячих книги в пам'ять про дітей, які вже ніколи їх не прочитають.

В Україні з'явилася алея зі 165-ма дитячими книжками: кричущі фото, які має побачити світВ Україні з'явилася алея зі 165-ма дитячими книжками: кричущі фото, які має побачити світВ Україні з'явилася алея зі 165-ма дитячими книжками: кричущі фото, які має побачити світ

"Неможливо уявити біль, який відчуває мати, втративши найдорожче - свою дитину. Не можна виправдати нелюдів, які цілеспрямовано відбирають життя у беззахисних, ні в чому не винних українців. Вічна пам'ять янголятам, які зараз захищають небо над Україною", - говориться в повідомленні.

В Україні з'явилася алея зі 165-ма дитячими книжками: кричущі фото, які має побачити світВ Україні з'явилася алея зі 165-ма дитячими книжками: кричущі фото, які має побачити світВ Україні з'явилася алея зі 165-ма дитячими книжками: кричущі фото, які має побачити світ

Фото: facebook.com/radatulchin

Раніше подібна акція була проведена у Львові. Тоді, 18 березня, кількість загиблих в Україні дітей нараховувала 109.

Зазначимо, що станом на 6 квітня стало відомо вже про 167 загиблих від рук окупантів дітей.

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