В Україні з'явилася алея зі 165-ма дитячими книжками: кричущі фото, які має побачити світ
На честь загиблих в Україні дітей провели акцію в місті Тульчин Вінницької області. Там з'явилася алея зі 165-ма дитячими книжками.
Про це повідомляє Тульчинська міська територіальна громада.
Наразі відомо, що найбільше потерпілих на Київщині, Харківщині та Донеччині. Всього постраждало 466 дітей (167 загинуло - станом на 6 квітня, 279 отримали поранення). На жаль, ці цифри не остаточні.
В Тульчині бібліотечні працівники виклали 165 дитячих книги в пам'ять про дітей, які вже ніколи їх не прочитають.
"Неможливо уявити біль, який відчуває мати, втративши найдорожче - свою дитину. Не можна виправдати нелюдів, які цілеспрямовано відбирають життя у беззахисних, ні в чому не винних українців. Вічна пам'ять янголятам, які зараз захищають небо над Україною", - говориться в повідомленні.
Фото: facebook.com/radatulchin
Раніше подібна акція була проведена у Львові. Тоді, 18 березня, кількість загиблих в Україні дітей нараховувала 109.
Зазначимо, що станом на 6 квітня стало відомо вже про 167 загиблих від рук окупантів дітей.
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