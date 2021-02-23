В Украине повязали мошенников, которые продавали "евробляхи": видео задержания

В Сумах полиция задержала банду мошенников, которые обманывали украинцев, пытаясь им продать "евробляхи".
Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook.
"Под видом "авто-бизнесменов" эти лица разводили людей на большие суммы. Свои объявления по поводу "пригонки" автомобилей из Европы по выгодной цене они размещали на сайте ОЛХ, и других веб ресурсах! Доходило даже до 19 тысяч с человека", - сказано в сообщении автора поста.
Отмечается, что в ходе проведенных комплексных мероприятий преступники задержаны в городе Сумы сотрудниками Управления противодействия киберпреступности в г. Киеве вместе со следователями Соломенского управления полиции в г. Киеве.
В Украине задержали автомобильных аферистов
Участники преступной схемы с целью завладения средствами граждан размещали на популярном интернет сайте объявление по поводу продажи автомобилей из Европы по заниженным ценам.
В дальнейшем при общении с потенциальными покупателями злоумышленники подчеркивали необходимость осуществления авансовых платежей и перерасчета дополнительных средств для растаможки автомобиля. С целью подтверждения реальности возможности покупки автомобиля и введение в заблуждение потерпевших участники группы присылали покупателям заранее заготовленные фото с изображением паспорта других лиц (в частности, обманутых ими ранее).
Получив средства от потерпевших, злоумышленники выключали мобильные телефоны и удаляли с сайта соответствующие объявления.
Как мы ранее писали, растаможить "евробляху" теперь можно за копейки, но повезет не всем.