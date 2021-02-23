UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Украине повязали мошенников, которые продавали "евробляхи": видео задержания

Автор: Людмила Жукова

В Сумах полиция задержала банду мошенников, которые обманывали украинцев, пытаясь им продать "евробляхи".

Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"Под видом "авто-бизнесменов" эти лица разводили людей на большие суммы. Свои объявления по поводу "пригонки" автомобилей из Европы по выгодной цене они размещали на сайте ОЛХ, и других веб ресурсах! Доходило даже до 19 тысяч с человека", - сказано в сообщении автора поста.

Отмечается, что в ходе проведенных комплексных мероприятий преступники задержаны в городе Сумы сотрудниками Управления противодействия киберпреступности в г. Киеве вместе со следователями Соломенского управления полиции в г. Киеве.

В Украине задержали автомобильных аферистов

Как работали аферисты

Участники преступной схемы с целью завладения средствами граждан размещали на популярном интернет сайте объявление по поводу продажи автомобилей из Европы по заниженным ценам.

В дальнейшем при общении с потенциальными покупателями злоумышленники подчеркивали необходимость осуществления авансовых платежей и перерасчета дополнительных средств для растаможки автомобиля. С целью подтверждения реальности возможности покупки автомобиля и введение в заблуждение потерпевших участники группы присылали покупателям заранее заготовленные фото с изображением паспорта других лиц (в частности, обманутых ими ранее).

Получив средства от потерпевших, злоумышленники выключали мобильные телефоны и удаляли с сайта соответствующие объявления.

Полиция задержала аферистов - "евробляхеров" (фото: Киев Оперативный)

Как мы ранее писали, растаможить "евробляху" теперь можно за копейки, но повезет не всем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Афера
Читайте также
Раскрыты самые основные схемы мошенничества в интернете: что нужно знать
Мошенники действуют под видом службы такси: украинцев предупредили о новой схеме
Прогноз погоды