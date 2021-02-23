В Україні пов'язали шахраїв, які продавали "евробляхи": відео затримання

"Під виглядом "авто-бізнесменів" ці особи розводили людей на великі суми. Оголошення з приводу "підгонки" автомобілів з Європи за вигідною ціною вони розміщували на сайті ОЛХ, і інших веб ресурсах! Доходило навіть до 19 тисяч з людини", - сказано в повідомленні автора поста.

Наголошується, що в ході проведених комплексних заходів злочинці затримані в місті Суми співробітниками Управління протидії кіберзлочинності у м. Києві разом зі слідчими Солом'янського управління поліції р. в Києві.

В Україні затримали автомобільних аферистів

Як працювали аферисти

Учасники злочинної схеми з метою заволодіння коштами громадян розміщували на популярному інтернет-сайті оголошення щодо продажу автомобілів з Європи за заниженими цінами.

Надалі при спілкуванні з потенційними покупцями зловмисники підкреслювали необхідність здійснення авансових платежів та перерахування додаткових коштів для розмитнення автомобіля. З метою підтвердження реальності можливості покупки автомобіля і введення в оману потерпілих учасники групи надсилали покупцям заздалегідь заготовлені фото з зображенням паспорта інших осіб (зокрема, обдурених ними раніше).

Отримавши кошти від потерпілих, зловмисники вимикали мобільні телефони і видаляли з сайту відповідні оголошення.

Поліція затримала аферистів - "евробляхерів" (фото: Київ Оперативний)