В Україні пов'язали шахраїв, які продавали "евробляхи": відео затримання
У Сумах поліція затримала банду шахраїв, які обманювали українців, намагаючись їм продати "евробляхи".
Про це повідомили на сторінці "Київ Оперативний" в Facebook.
"Під виглядом "авто-бізнесменів" ці особи розводили людей на великі суми. Оголошення з приводу "підгонки" автомобілів з Європи за вигідною ціною вони розміщували на сайті ОЛХ, і інших веб ресурсах! Доходило навіть до 19 тисяч з людини", - сказано в повідомленні автора поста.
Наголошується, що в ході проведених комплексних заходів злочинці затримані в місті Суми співробітниками Управління протидії кіберзлочинності у м. Києві разом зі слідчими Солом'янського управління поліції р. в Києві.
В Україні затримали автомобільних аферистів
Як працювали аферисти
Учасники злочинної схеми з метою заволодіння коштами громадян розміщували на популярному інтернет-сайті оголошення щодо продажу автомобілів з Європи за заниженими цінами.
Надалі при спілкуванні з потенційними покупцями зловмисники підкреслювали необхідність здійснення авансових платежів та перерахування додаткових коштів для розмитнення автомобіля. З метою підтвердження реальності можливості покупки автомобіля і введення в оману потерпілих учасники групи надсилали покупцям заздалегідь заготовлені фото з зображенням паспорта інших осіб (зокрема, обдурених ними раніше).
Отримавши кошти від потерпілих, зловмисники вимикали мобільні телефони і видаляли з сайту відповідні оголошення.
Поліція затримала аферистів - "евробляхерів" (фото: Київ Оперативний)
Як ми раніше писали, розмитнити "евробляху" тепер можна за копійки, але пощастить не всім.