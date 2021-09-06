В Украине потеплеет до +26 градусов: когда вернется лето
Погода в Украине к концу этой недели изменится с сильным потеплением, которое местами достигнет +26 градусов, значительно теплее станет и ночью. Но в ближайшие сутки на почве местами вероятны заморозки.
Что будет с погодой в ближайшие дни - читайте в материале Styler.
Прогноз на 7 сентября
По данным Наталки Диденко, в течение дня 7-го сентября в большинстве областей Украины ожидается +15+20 градусов, на Закарпатье и на юге до +23 градусов.
"Заморозки на почве еще задержатся, однако уже со среды станет интенсивнее теплеть, и ночью, и днем", - уточнила синоптик.
В Украинском гидрометцентре на картах показали, что будет с температурой в стране во вторник.
Скрин: Погода в Украине 7 сентября (meteo.gov.ua)
В Украине разгуляется бабье лето
Синоптики рассказали, что с 8 по 11 сентября в стране будет ясная погода, а до конца недели температура достигнет +22+26 градусов.
Смотрите ниже синоптические карты от Укргидрометцентра.
Скрин: Погода в Украине 8-11 сентября (meteo.gov.ua)
Прогноз погоды для Киева до конца недели
Наталка Диденко прогнозирует, что в столице во вторник будет сухо и малооблачно. Осадки не предвидятся до конца недели, зато будет становиться теплее.
"Температура воздуха ближайшей ночью ожидается +3+6 градусов, на окраинах до заморозков на почве, днем предполагается до +18 градусов", - рассказала синоптики и добавила, что к концу недели столбики термометров поднимутся до +20-ти и за +20-ть.
Ранее климатолог рассказала, когда изменения климата в Украине станут необратимыми.
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