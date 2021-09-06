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В Україні потеплішає до +26 градусів: коли повернеться літо

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Понеділок 06 вересня 2021 20:00
В Україні потеплішає до +26 градусів: коли повернеться літо Фото: Погода в Україні принесе сильне потепління (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні до кінця цього тижня зміниться з сильним потеплінням, яке місцями досягне + 26 градусів, значно тепліше стане і вночі. Але в найближчу добу на ґрунті місцями ймовірні заморозки.

Що буде з погодою в найближчі дні - читайте в матеріалі Styler.

Прогноз на 7 вересня

За даними Наталки Діденко, протягом дня 7-го вересня у більшості областей України очікується +15+20 градусів, на Закарпатті та на півдні до +23 градусів.

"Заморозки на ґрунті ще затримаються, проте вже з середи стане інтенсивніше теплішати, і вночі, і вдень", - уточнила синоптик.

В Українському гідрометцентрі на картах показали, що буде з температурою в країні у вівторок.

В Україні потеплішає до +26 градусів: коли повернеться літо

Скрін: Погода в Україні 7 вересня (meteo.gov.ua)

В Україні розгуляється бабине літо

Синоптики розповіли, що з 8 по 11 вересня в країні буде ясна погода, а до кінця тижня температура досягне +22+26 градусів.

Дивіться нижче синоптичні карти від Укргідрометцентру.

В Україні потеплішає до +26 градусів: коли повернеться літоВ Україні потеплішає до +26 градусів: коли повернеться літоВ Україні потеплішає до +26 градусів: коли повернеться літоВ Україні потеплішає до +26 градусів: коли повернеться літо

Скрін: Погода в Україні 8-11 вересня (meteo.gov.ua)

Прогноз погоди для Києва до кінця тижня

Наталка Діденко прогнозує, що в столиці у вівторок буде сухо і малохмарно. Опади не передбачаються до кінця тижня, зате буде ставати тепліше.

"Температура повітря найближчої ночі очікується +3+6 градусів, на околицях до заморозків на ґрунті, вдень передбачається до +18 градусів", - розповіла синоптики і додала, що до кінця тижня стовпчики термометрів піднімуться до +20-ти і за +20-ть.

Раніше кліматолог розповіла, коли зміни клімату в Україні стануть незворотними.

Також ми писали, яку погоду взимку 2021-2022 прогнозують синоптики в Україні.

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