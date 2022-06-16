В Украине посвежеет, в некоторых областях пройдут дожди с грозами

Погода в Украине в четверг, 16 июня, будет определяться влиянием антициклона, ожидаются осадки в виде дождей и грозы в некоторых регионах, но преимущественно будет сухо. Немного посвежеет, при этом в целом температура воздуха будет комфортная.

Об этом говорится в прогнозе синоптиков Укргидрометцентра и на сайте Meteoprog .

Дожди местами с грозами ожидаются только в восточных областях. Ветер будет не сильным, до 10 метров в секунду.

В четверг почти на всей территории страны (кроме большинства районов западных областей и Автономной Республики Крым) есть предупреждение о чрезвычайном уровне пожарной опасности. Аналогичная ситуация будет и в пятницу.

Погода в центре Украины 16 июня

В Винницкой, Кировоградской и Полтавской областях ожидается переменная облачность, без дождей. Температура воздуха ночью составит около +9... +13 градусов, днем около ​​+22... +25 градусов.

В Черкасской и Днепропетровской областях тоже без осадков. Столбики термометров ночью покажут +11... +13 градусов, днем ​​+23... +26 градусов.

Погода в западных регионах 16 июня

Во Львовской, Черновицкой и Хмельницкой областях переменная облачность, без дождей. Столбики термометров покажут ночью +8... +10 градусов, днем ​​+21... +24 градусов.

В Волынской, Ровенской и Тернопольской областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью +7... +10 градусов, днем ​​около +20... +23 градусов.

В Ивано-Франковской области тоже сухо, ожидается переменная облачность. Температура воздуха ночью +8... +11 градусов, днем ​​+21... +23 градусов.

В Закарпатской области без осадков. Столбики термометров в ночное время покажут около +7... +9 градусов, днем ​​+24... +26 градусов.

Погода на севере Украины 16 июня

В Киевской области ожидается небольшая облачность, дождей не будет. Температура воздуха ночью +11... +13 градусов, днем около ​​+23... +25 градусов.

В Сумской, Черниговской и Житомирской областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью +9... +12 градусов, днем ​​+21... +25 градусов.

Погода в восточных регионах 16 июня

В Харьковской области пройдет дождь. Столбики термометров ночью покажут +10... +13 градусов, днем ​​+22... +25 градусов.

В Луганской и Донецкой областях ожидается переменная облачность, пройдут осадки. Столбики термометров ночью покажут +12... +14 градусов, днем ​​+21... +25 градусов.

Погода на юге Украины 16 июня

В Одесской и Запорожской областях прогнозируется переменная облачность, без дождей. Столбики термометров ночью будут показывать +14... +16 градусов, днем ​​+25... +27 градусов.

В Николаевской и Херсонской областях, а также в Крыму будет ясно и без осадков. Температура воздуха ночью +12... +16 градусов, днем ​​+24... +26 градусов.