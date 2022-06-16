В Україні посвіжішає, в деяких областях пройдуть дощі з грозами

Погода в Україні у четвер, 16 червня, визначатиметься впливом антициклону, очікуються опади у вигляді дощів і грози в деяких регіонах, але переважно буде сухо. Трохи посвіжішає, при цьому в цілому температура повітря буде комфортна.

Про це йдеться в прогнозі синоптиків Укргідрометцентру та на сайті Meteoprog .

Дощі місцями з грозами очікуються тільки в східних областях. Вітер буде не сильним, до 10 метрів на секунду.

У четвер майже на всій території країни (крім більшості районів західних областей та Автономної Республіки Крим) є попередження про надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Аналогічна ситуація буде і в п'ятницю.

Погода в центрі України 16 червня

У Вінницькій, Кіровоградській та Полтавській областях очікується мінлива хмарність, без дощів. Температура повітря вночі становитиме близько +9... +13 градусів, вдень близько +22... +25 градусів.

У Черкаській та Дніпропетровській областях теж без опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть +11... +13 градусів, вдень +23... +26 градусів.

Погода в західних регіонах 16 червня

У Львівській, Чернівецькій та Хмельницькій областях мінлива хмарність, без дощів. Стовпчики термометрів покажуть вночі +8... +10 градусів, вдень +21... +24 градусів.

У Волинській, Рівненській та Тернопільській областях буде хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі +7... +10 градусів, вдень близько +20... +23 градусів.

В Івано-Франківській області теж сухо, очікується мінлива хмарність. Температура повітря вночі +8... +11 градусів, вдень +21... +23 градусів.

У Закарпатській області без опадів. Стовпчики термометрів в нічний час покажуть близько +7... +9 градусів, вдень +24... +26 градусів.

Погода на півночі України 16 червня

У Київській області очікується невелика хмарність, дощів не буде. Температура повітря вночі +11... +13 градусів, вдень близько +23... +25 градусів.

У Сумській, Чернігівській та Житомирській областях буде хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі +9... +12 градусів, вдень +21... +25 градусів.

Погода у східних регіонах 16 червня

У Харківській області пройде дощ. Стовпчики термометрів вночі покажуть +10... +13 градусів, вдень +22... +25 градусів.

У Луганській і Донецькій областях очікується мінлива хмарність, пройдуть опади. Стовпчики термометрів вночі покажуть +12... +14 градусів, вдень +21... +25 градусів.

Погода на півдні України 16 червня

В Одеській і Запорізькій областях прогнозується мінлива хмарність, без дощів. Стовпчики термометрів вночі показуватимуть +14... +16 градусів, вдень +25... +27 градусів.

У Миколаївській та Херсонській областях, а також у Криму буде ясно і без опадів. Температура повітря вночі +12... +16 градусів, вдень +24... +26 градусів.