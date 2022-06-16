ru ua
Чт, 16 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україні посвіжішає, в деяких областях пройдуть дощі з грозами

Новость на русском →
Четвер 16 червня 2022 07:34
В Україні посвіжішає, в деяких областях пройдуть дощі з грозами Фото: погода в Україні буде свіжішою та з опадами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Погода в Україні у четвер, 16 червня, визначатиметься впливом антициклону, очікуються опади у вигляді дощів і грози в деяких регіонах, але переважно буде сухо. Трохи посвіжішає, при цьому в цілому температура повітря буде комфортна.

Про це йдеться в прогнозі синоптиків Укргідрометцентру та на сайті Meteoprog.

Дощі місцями з грозами очікуються тільки в східних областях. Вітер буде не сильним, до 10 метрів на секунду.

У четвер майже на всій території країни (крім більшості районів західних областей та Автономної Республіки Крим) є попередження про надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Аналогічна ситуація буде і в п'ятницю.

  • Погода в центрі України 16 червня

У Вінницькій, Кіровоградській та Полтавській областях очікується мінлива хмарність, без дощів. Температура повітря вночі становитиме близько +9... +13 градусів, вдень близько +22... +25 градусів.

У Черкаській та Дніпропетровській областях теж без опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть +11... +13 градусів, вдень +23... +26 градусів.

  • Погода в західних регіонах 16 червня

У Львівській, Чернівецькій та Хмельницькій областях мінлива хмарність, без дощів. Стовпчики термометрів покажуть вночі +8... +10 градусів, вдень +21... +24 градусів.

У Волинській, Рівненській та Тернопільській областях буде хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі +7... +10 градусів, вдень близько +20... +23 градусів.

В Івано-Франківській області теж сухо, очікується мінлива хмарність. Температура повітря вночі +8... +11 градусів, вдень +21... +23 градусів.

У Закарпатській області без опадів. Стовпчики термометрів в нічний час покажуть близько +7... +9 градусів, вдень +24... +26 градусів.

  • Погода на півночі України 16 червня

У Київській області очікується невелика хмарність, дощів не буде. Температура повітря вночі +11... +13 градусів, вдень близько +23... +25 градусів.

У Сумській, Чернігівській та Житомирській областях буде хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі +9... +12 градусів, вдень +21... +25 градусів.

  • Погода у східних регіонах 16 червня

У Харківській області пройде дощ. Стовпчики термометрів вночі покажуть +10... +13 градусів, вдень +22... +25 градусів.

У Луганській і Донецькій областях очікується мінлива хмарність, пройдуть опади. Стовпчики термометрів вночі покажуть +12... +14 градусів, вдень +21... +25 градусів.

  • Погода на півдні України 16 червня

В Одеській і Запорізькій областях прогнозується мінлива хмарність, без дощів. Стовпчики термометрів вночі показуватимуть +14... +16 градусів, вдень +25... +27 градусів.

У Миколаївській та Херсонській областях, а також у Криму буде ясно і без опадів. Температура повітря вночі +12... +16 градусів, вдень +24... +26 градусів.

Нагадаємо, перед цим синоптики розповіли, скільки триватиме похолодання в Україні та коли повернеться спека.

А також ми писали, яку погоду прогнозують до кінця червня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні
LITE
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими