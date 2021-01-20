В Украине построят "модельные" тюрьмы: чем они будут отличаться от обычных

В Украине планируют создать новые, так называемые модельные тюрьмы. В таких заведениях будут пытаться акцентировать внимание на нормализации жизни человека. Такие тюрьмы должны появиться вначале под Киевом и под Львовом.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в эфире телеканала "Дом".

По словам Малюськи, в таких учреждениях хотят акцентировать внимание на нормализации жизни человека. Там будут тестировать все новшества в этой сфере.

"Сейчас в тюрьме человек наоборот отвыкает от нормальной жизни, за него готовят пищу, ему подают, его дисциплинируют, он сидит или в камере, или на час выходит на улицу "погулять" во дворе— это не адаптация человека к нормальной жизни, это наоборот его деградация", - сообщил министр.

Около тюрьмы будет новый уровень охраны. Сотрудники пенитенциарной системы будут следить за безопасностью, сидя в здании.

Планируют по примеру европейских стран ввести каждодневную игру в футбол.

"Мы полностью меняем все, что связано с системой исполнения уголовных наказаний. Там уже многие освобождены. Мы, как и планировали, как и декларировали в начале этого процесса, не освобождаем людей просто так, мы освобождаем с тем, чтобы сделать более эффективными, поднять зарплаты тем, кто останется ", - сказал Малюська.

Как мы ранее сообщали, в Германии хотят создать "тюрьму" для злостных нарушителей карантина.