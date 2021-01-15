В Германии хотят создать "тюрьму" для злостных нарушителей карантина

Фото: табличка с карантинными правилами в Германии (GettyImages)

В Германии правительство федеральной земли Саксония планирует создать учреждение для "принудительного размещения" злостных нарушителей карантина. Такое учреждение планируют создать в Дрездене.

Об этом сообщает Bild.

Власти Саксонии хотят переоборудовать построенный в 2017 году центр приема беженцев в Дрездене.

На данный момент неизвестно, во сколько обойдется оборудование такой "тюрьмы". Однако сейчас территория огорожена забором. Наблюдение будет вести полиция.

В Министерстве по социальной защите подтвердили планы переоборудовать центр. При этом в него будут помещать тех, кто повторно совершил нарушение карантина.

"Порядок действий постепенный: настойчивое внушение, штраф, постановление суда", - в министерстве.

Напомним, в Германии 13 января зафиксировали 1244 смерти от коронавируса. Это самый большой суточный прирост за период пандемии.

В итоге немецкий канцлер Ангела Меркель потребовала "очень быстрых действий" в связи с антирекордом по числу смертей от COVID-19.

Отметим, сейчас в Германии действует локдаун из-за коронавируса. Его могут продлить до апреля.