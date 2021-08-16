UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Украине популярный летний фрукт прибавил треть цены: всего за неделю

Автор: Людмила Жукова

Цены на дыни в Украине за последнюю неделю выросли почти на одну треть. Причиной этому называют активный спрос со стороны потребителей и сезонное сокращение предложения от фермеров.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

По сравнению с прошлой неделей дыня в украинских хозяйствах подорожала в среднем на 33%. Фермеры говорят, что прежде всего это связано с сезонным сокращением предложения данной продукции.

На сегодняшний день во многих хозяйствах южного региона практически завершилась уборка ранних сортов дыни, в то же время уборку более поздних сортов фермеры планируют начать только ближе к концу августа.

Также фермеры сообщают, что в этом году дыни не такие качественные, так как были проблемы с погодными условиями.

За сколько фермеры продают дыни

На данный момент оптом дыни с поля фермеры отгружают по 4-8 грн/кг ($0,015-0,30/кг).

Отмечается, что на данный момент дыни в украинских хозяйствах стоят в среднем на 23% дороже, чем в аналогичный период в 2020 году.

По мнению отраслевых специалистов, столь существенная ценовая разница связана, прежде всего, с сокращением производства данных бахчевых в стране из-за неблагоприятных погодных условий.

Чем полезны дыни

Всего 1 порция дыни способна обеспечить почти на 100% суточную потребность в витамине А, на 95% — в витамине С, на 1% — в кальции, на 2% — в железе и на 5% — в витамине К. В дыне также содержится витамин В3 (ниацин), В6 (пиридоксин), В9 (фолиевая кислота) и другие полезные для организма соединения.

Как мы писали ранее, украинцев предупредили о росте цен на молоко.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цены на продукты