В Украине подсолнечное масло подорожает до 100 гривен: когда ждать скачка

Почему растет цена

В чем же причина подорожания продукта. Специалисты считают, что это сезонность и повышение стоимости сырья.

По словам экспертов, именно эти факторы повлияли на то, что экспорт украинского масла уменьшился на 18%. Меньше доставили продукта в Италию, Испанию и Ирак.

Отметим, что за последний год стоимость подсолнечного масла в Украине выросла почти на 90%. Тенденция к повышению цен на отечественный продукт продолжится, хотя в мире стоимость масла из семечек подсолнуха снизилась по меньшей мере на 10 процентов.

По словам экономиста Олега Пендзина, за последний год в Украине не было ни одного месяца, когда бы остановилось повышение цен на подсолнечное масло. С начала года продукт подорожал почти на 60 процентов, а за последний месяц - почти на 4 процента.

Чем полезно подсолнечное масло

Подсолнечное масло - источник полиненасыщенных жирных кислот, в нем содержится большое количество витамина F, Е. По данным исследований, одна ложка подсолнечного масла содержит до 100% от необходимого суточного потребления ПНЖК и около 75% - витамина Е.