В Украине стартовал сезон персиков: почему на них не падает цена

Цена на персики в Украине в их сезон совсем не радует. За килограмм фрукта просят минимум 50 гривен. Все потому, что украинские фермеры не умеют их выращивать для производства, а в страну ввозят импортный продукт.

"Наших персиков много, а продают в Украине импорт. Потому что персики для производства мы не умеем выращивать. Сезон на юге Украины начинается и заканчивается турецкими персиками и абрикосами. Люди умеют вырастить, дать объемы, один сорт и калибр. Да, какие-то они зеленые и твердоватые, какие-то не наши, не ароматные. Но они каждый день у вас на прилавке. А наши персики собрали за две недели, продали за две копейки - и закончился сезон. Вот вам и сезон персиков в Украине", - рассказал Хорев.

Интересно, что оптовые цены на украинские персики от производителей - от 15 грн до 30 грн.

"На отечественные персики себестоимость уже восемь гривен. Они где-то мелкие, разного размера. На местных рынках в регионах производства можно покупать отечественный персик. Но если зайдете в супермаркет, к сожалению, увидите импорт. Турция - основной поставщик, потому что это дешево. Испанская продукция также в этом сезоне, но она будет более дорогая. Что-то завозят из Греции. Но наибольшие объемы из Турции", - добавил Александр Хорев.

Цена не будет снижаться

На импортные персики цены будут стабильно держаться до конца сезона, считает эксперт.

"Оптовая цена - в пределах одного доллара. Персики выгодно завозить, перевозить и продавать. Снижение стоимости не будет. Импортеры системно распределяют продажи на весь сезон", - подытожил он.

Чем полезны персики

Персики очень богаты сахарами и клетчаткой, что делает их ценным источником энергии. В персиках много калия, железа, фосфора, магния, фтора, витаминов А, С, В, Е, К, РР, антиоксидантов, пектинов и органических кислот. В сезон рекомендуется включать в свой рацион как можно больше свежих персиков.